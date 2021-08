Calcio: Koeman “Sul mercato non possiamo competere con inglesi e Psg”

"Anche io vorrei Mbappè ma bisogna essere realisti", le parole dell'allenatore del Barcellona BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Capisco i tifosi, vogliono il meglio per la squadra, ma bisogna essere realisti. Economicamente non possiamo competere con City, United o Psg. Bisogna lavorare per cambiare le cose e ci vorrà tempo. Pedri, per esempio, a 24 anni sarà un giocatore diverso rispetto a 18". Ronald Koeman non nasconde di comprendere la frustrazione del pubblico del Barcellona davanti alle difficoltà sul mercato del club, che ha preso solo giocatori a zero e non è riuscito a trattenere Messi. "Una stagione di transizione? Non voglio vederla così, bisogna dimostrare mentalità vincente ma bisogna anche essere realisti, non possiamo lottare per essere i migliori al mondo. Mbappè al Real? Se hanno i soldi, che lo prendano, pure io lo vorrei. Ma circolano cifre assurde, specie visti i tempi che viviamo". Il Barcellona, fra l'altro, non riesce nemmeno a liberarsi dei giocatori fuori progetto come Umtiti o Pjanic: "la società sa quello che voglio e chi voglio, rispetto i giocatori ma alcuni sanno che per loro sarà complicato avere spazio. Se tutti fossero a disposizione, saremmo in 31-32, queste sono cose che non ti spiegano al corso di allenatore". (ITALPRESS). glb/red 28-Ago-21 19:50