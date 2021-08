Calcio: Spalletti “Senza CR7 torneo perde, ma equilibri intatti”

NAPOLI (ITALPRESS) – "Senza Ronaldo la Serie A perde. Le qualità del campione potremo continuare a vederle perchè continua a giocare al calcio, ma prima lo avevamo come vicino di casa e potevamo sapere più cose. E' stato un campione da cui c'è da imparare tanto per quello che ha fatto vedere nel nostro calcio. Penso però che gli equilibri non cambino. Ci sono altri campioni e altre cose oltre alla qualità di Ronaldo e il nostro rimarrà campionato di primissimo livello". Lo ha dichiarato il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della sfida in casa del Genoa. Lo scudetto vedrà protagonista "7 squadre che sono di livello superiore, poi lo dovranno dimostrare sul campo e sarà il comportamento alla lunga a fare la differenza. Sarà la forza della rosa più che la squadra più forte ad avere vantaggi" le parole del tecnico partenopeo. (ITALPRESS). gm/red 28-Ago-21 15:16