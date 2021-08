Calciomercato: Psg. Stampa, se parte Mbappé in pole c’è Haaland

Per L'Equipe "Il club francese apprezza molto l'attaccante norvegese" RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Kylian Mbappé appare sempre più lontano dal Paris Saint Germain. La squadra parigina sarebbe al lavoro per sostituire eventualmente l'attaccante francese, sempre più "tentato" dal Real Madrid. Ieri era circolato il nome di Richarlison de Andrade, noto semplicemente come Richarlison, punta dell'Everton. Oggi invece "L'Equipe" rilancia la pista Erling Haaland (del Borussia Dortmund), definito il "profilo ideale per sostituire Mbappé". "Il Psg 'apprezza' molto l'attaccante norvegese. In caso di partenza di Mbappé, è lui in pole position nella rosa dei possibili sostituti del francese", precisa il quotidiano sportivo transalpino. Conferme anche sulla stampa tedesca: con la vendita di Mbappé il Psg potrebbe spendere i 150 milioni necessari per il cartellino di Haaland (questo il prezzo odierno). In caso di mancato trasferimento, invece, ricordano in Germania, per il norvegese scatterebbe nel 2022 la clausola rescissoria a 75 milioni di euro. (ITALPRESS). pdm/red 28-Ago-21 11:35