Paralimpiadi: Nuoto. L’azzurro Raimondi di bronzo nei 100 stile S10

E' la seconda medaglia personale per il veronese in questi Giochi TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Altra medaglia per l'Italia ai Giochi Paralimpici di Tokyo2020; arriva dalla vasca del nuoto. L'azzurro Stefano Raimondi ha conquistato il bronzo nei 100 stile libero categoria S10. E' la seconda medaglia personale per il veronese (nella foto Bizzi/Cip), che nuota in 51.45, terminando alle spalle dell'ucraino Maksim Krypak (50.64) e dell'australiano Rowan Crothers (51.37). "Sono molto contento per questo bronzo. Durante la gara riuscivo a vedere dove si trovavano i miei avversari e vedendo il brasiliano davanti ho avuto paura di arrivare quarto come nella prima gara", ha dichiarato Raimondi al termine della gara odierna. "Alla fine sono riuscito a trovare tutte le energie anche se negli ultimi 15 metri non ce la facevo più. Certo, un pò di rammarico c'è perchè per pochi secondi non ho ottenuto l'argento ma va bene cosi, sono contento di questa medaglia", ha aggiunto il veneto. (ITALPRESS). pdm/red 28-Ago-21 11:53