Baseball: Nazionale, Piazza sceglie i 24 azzurri per l’Europeo

Il torneo si giocherà in Piemonte dal 12 al 19 settembre ROMA (ITALPRESS) – È ufficiale la rosa della prima Italia a conduzione Mike Piazza. Il nuovo ct ha ufficializzato l'elenco dei 24 giocatori selezionati insieme al suo staff e chiamati a difendere i colori azzurri all'Europeo 2021 che andrà in scena dal 12 al 19 settembre a Torino, Settimo Torinese e Avigliana. Fra conferme, ritorni e volti nuovi, la Nazionale, a due anni dalla qualificazione olimpica 2019, tornerà in campo in un evento ufficiale, preceduto dal raduno di preparazione, ospitato a Fossano. Gli atleti si uniranno al camp a gruppi, a cominciare dai campioni del San Marino, la cui pattuglia, capitanata dal manager Doriano Bindi, sarà al lavoro sul campo cuneese già da martedì 31 agosto. Ecco gli azzurri agli ordini di Mike Piazza e del suo staff: Mattia Aldegheri, Maurizio Andreatta, Filippo Agretti, Alex Bassani, Matteo Bocchi, Murilo Brolo Gouvea, Federico Celli, Filippo Crepaldi, Tiago da Silva, Alessandro Deotto, Erick Epifano, Leo Ferrini, Vito Friscia, Nicola Garbella, Noel Gonzalez, Ernesto Liberatore, Rene Mazzocchi, Mattia Mercuri, Alberto Mineo, Angelo Palumbo, Dario Pizzano, Andrea Sellaroli, Claudio Scotti, Matthias Zotti. (ITALPRESS). glb/red 29-Ago-21 11:50