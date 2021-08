Calcio: Ballardini “Bella gara, nostro gol era valido”

"Oggi si è visto un Genoa compatto, chiaro e con intensità" GENOVA (ITALPRESS) – "Abbiamo fatto una bella partita e ce la siamo giocati contro una grande squadra". Così Davide Ballardini, allenatore del Genoa, al termine del match perso per 2-1 contro il Napoli. "Oggi si è visto un Genoa compatto, chiaro e con intensità, venivamo da una brutta gara. Giovani in campo? Alcuni di loro andranno a giocare e noi abbiamo dei calciatori più esperti". Sull'episodio del gol annullato ai rossoblù ha aggiunto: "Penso che non sia fallo sul portiere, 4-5 giocatori del Napoli erano vicino a me e ridevano, anche loro pensavano che il gol fosse valido. Ma finisce qui, tutti possono commettere un errore". Su Pandev: "E' il più giovane della nostra rosa, insieme ad altri – dice ridendo Ballardini -. Quando sta bene gioca. E' un giocatore giovane e lo dimostra tutti i giorni durante la settimana. E' un esempio per tutti noi". Infine, sull'autore del gol ligure, Cambiaso: "E' giusto che rimanga, mentre altri giovani è meglio che vadano a giocare facendo esperienza". (ITALPRESS). mra/gm/red 29-Ago-21 21:07