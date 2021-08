Calcio: Colpo Bayern, in arrivo anche Sabitzer dal Lipsia

Operazione da 15 milioni per il 27enne centrocampista austriaco MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Bayern Monaco pesca ancora in casa Lipsia per rinforzarsi. Secondo la "Bild", è fatta per l'arrivo alla corte di Nagelsmann di Marcel Sabitzer, che oltre al tecnico ritroverà anche Upamecano, altro giocatore sbarcato in questo calciomercato a Monaco dal Lipsia. L'ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore, col Bayern che sborserà circa 15 milioni di euro per il 27enne centrocampista austriaco che potrebbe debuttare proprio contro la sua prossima ex squadra alla ripresa dopo la sosta. Il Lipsia avrebbe comunque già individuato il sostituto: si tratta di Ilaix Moriba, giovane talento in scadenza di contratto col Barcellona. Sembrava fatta per il suo passaggio al Tottenham ma l'agente del giocatore ha comunicato agli Spurs che il suo assistito preferisce i tedeschi, che verseranno nelle casse blaugrana attorno ai 20 milioni. (ITALPRESS). glb/red 29-Ago-21 12:11