Calcio: Crystal Palace interessato a Boga del Sassuolo

Il club inglese è molto attivo per completare l'organico a disposizione di Vieira LONDRA (ITALPRESS) – Il Crystal Palace continua ad essere alla ricerca di un esterno d'attacco per rinforzare l'organico a disposizione del tecnico Patrick Vieira. In lizza, secondo quanto riportato dal "Daily Mail", ci sarebbero tre nomi: Reiss Nelson dell'Arsenal, Ademola Lookman del Lipsia e Jeremie Boga del Sassuolo. Intanto per quanto riguarda il reparto offensivo il Crystal Palace avrebbe anche avanzato un'offerta di 15 milioni di sterline per l'attaccante del Celtic Odsonne Edouard. (ITALPRESS). mra/glb/red 29-Ago-21 15:50