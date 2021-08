Calcio: D’Aversa “Importante muovere classifica prima della sosta”

"Se mi aspetto un rinforzo in attacco? Osti e Faggiano sanno di cosa abbiamo bisogno" REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – "Era imporante muovere la classifica prima della sosta, non era piacevole rimanere a zero punti. Ci sono tanti spunti positivi, la squadra si è ben comportata. Anche oggi ha fatto una bella prestazione, rispetto al Sassuolo abbiamo avuto meno tempo per preaparare la partita e si è sentito nel secondo tempo". Lo ha dichiarato il tecnico della Sampdoria, Roberto D'Aversa, dopo il pareggio contro il Sassuolo. "Abbiamo cercato di fare pressione alta, tenendo Quagliarella vicino alla porta. Nel primo tempo abbiamo fatto bene – ha analizzato l'allenatore – poi siamo calati. Ma nonostante lo 0-0 è stata una gara piacevole, ci teniamo stretti il risultato e la prestazione". Un commento sui singoli: "Quagliarella rispecchia l'anima di questa squadra, credevo di doverlo risparmiare invece non salta neanche un allenamento. Si spiegano i suoi gol nonostante l'età. Candreva? Bisogna sfruttare al massimo le caratteristiche dei giocatori, lui è completo e forte: in queste due partite ha determinato di più". In chiusura una battuta sul calciomercato: "Se mi aspetto un rinforzo in attacco? Adesso ragioniamo sugli aspetti positivi e negativi, Osti e Faggiano sanno di cosa ha bisogno questa squadra", ha concluso D'Aversa. (ITALPRESS). mra/gm/red 29-Ago-21 21:09