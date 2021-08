Calcio: Dionisi “Avremmo meritato qualcosa in piu'”

"Sono soddisfatto di quanto abbiamo fatto". REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – "Sono soddisfatto di quanto abbiamo fatto, anche se avremmo meritato qualcosa in più. Ci abbiamo provato in tutti i modi, siamo migliorati per gioco e non per risultato, ma non ci siamo riusciti". Lo ha dichiarato il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, dopo il pareggio contro la Sampdoria. "Se Berardi resterà? Non lo so, questa è una domanda che dovete fare ai dirigenti. So cosa ci siamo detti – ha spiegato l'allenatore – non vedo l'ora che finisca il mercato per vedere con chi lavoreremo. Mi auguro che rimangano tutti, ma sono scelte che spettano alla società". Dionisi ha analizzato il pareggio e la prestazione di Francesco Caputo, uscito arrabbiato al momento della sostituzione: "Mi aspettavo che la Sampdoria pressasse alto ma non poteva tenere questo ritmo. Infatti nella ripresa abbiamo creato e concluso: è stata una bella partita nonostante lo 0-0. Devo fare delle scelte, ho giocatori bravi anche in panchina e cerco di mettere la squadra in condizione di fare bene. Grande sensazione tornare allo stadio con i tifosi, mi auguro che sia solo l'inizio". Una chiosa sulla vittoria della sua ex squadra Empoli contro la Juventus: "Sono contento per questo risultato storico, anche se qualcuno a Empoli potrebbe non crederci. Se alleno il Sassuolo, con il quale spero di ottenere il massimo, è merito loro", ha concluso Dionisi. (ITALPRESS). spf/gm/red 29-Ago-21 20:55