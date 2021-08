Il giocatore croato del Cska Mosca costerà circa 30 milionio LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – A lungo è stato inseguito dal Milan ma alla fine Nikola Vlasic giocherà in Premier League. Dall'Inghilterra fanno sapere che il 23enne centrocampista offensivo croato, fratello dell'ex campionessa dell'alto Blanka, è in procinto di trasferirsi dal Cska Mosca al West Ham: per il suo cartellino gli Hammers sborseranno circa 30 milioni di euro. (ITALPRESS). glb/red 29-Ago-21 13:59