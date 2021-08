Calcio: Prima convocazione nel Psg per Messi, nell’elenco anche Mbappè

I due dovrebbero giocare dal 1' la sfida contro il Reims PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il gran giorno di Lionel Messi è arrivato. Il fuoriclasse argentino figura per la prima volta nell'elenco dei convocati del Paris Saint Germain, che stasera scenderà in campo ospite del Reims. Nella lista dei 22 figura anche Kylian Mbappè, nonostante il pressing del Real Madrid: l'attaccante ha fatto sapere di non voler rinnovare il contratto in scadenza a giugno e i blancos avrebbero dato tempo al Psg fino alle 18 del 30 agosto per accettare l'offerta da 170 milioni di euro più 10 di bonus per chiudere il trasferimento in questa sessione. Operazione che stando alle indicazioni di oggi pare lontana dal concludersi, tanto che secondo "L'Equipe" Mbappè dovrebbe giocare titolare con Messi, con Neymar inizialmente in panchina. (ITALPRESS). glb/red 29-Ago-21 12:42