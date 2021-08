Calcio: Ronaldo si è ridotto ingaggio pur di tornare allo United

A Manchester il portoghese guadagnerà 23 milioni a stagione MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – In attesa di visite mediche e firma, emergono nuovi dettagli sul ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Secondo il "Mail on Sunday", il 36enne attaccante portoghese ormai ex Juventus avrebbe accettato una riduzione dell'ingaggio rispetto al suo contratto in bianconero pur di far ritorno all'Old Trafford: a Manchester Ronaldo guadagnerà poco più di 23 milioni di euro a stagione contro i 31 che gli garantiva la Juventus. (ITALPRESS). glb/red 29-Ago-21 14:32