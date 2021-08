Calcio: Spalletti “Giusto annulare gol Genoa, Petagna? Vedremo”

"Insigne punta? Sa ricoprire più ruoli, l'intenzione è di lasciarlo nella zona avanzata" GENOVA (ITALPRESS) – "Gol annullato al Genoa? L'attaccante si è girato di spalle andando a disturbare il portiere. E' fallo". Così Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, al termine del match vinto per 2-1 al Ferraris contro il Genoa. "Insigne punta? Sa ricoprire più ruoli, l'intenzione è di lasciarlo nella zona avanzata. Oggi ha fatto grandi giocate. Lui come Mertens? Hanno caratteristiche diverse". Poi su Petagna, autore del gol che ha deciso il match ha aggiunto: "Ha delle caratteristiche definite, è uno da chiusura di azione dentro l'area di rigore. Lì davanti abbiamo diversi giocatori bravi, il timore è quello che non usandolo si stufi un pò. Questa è una cosa che va chiarita con lui. Se resta? Ripeto, ne parleremo. Tenteremo di fare quello che c'è da fare, tenendo conto di quanto detto dalla società che deve rientrare in certi parametri economici". Infine, sulla lotta per il vertice: "Confermo il fatto che ci sono sette sorelle. Ma di insidie che vengono dal basso ce ne sono, basti vedere l'intensità dell'Empoli con la Juventus, hanno sopperito con l'intensità ad altri limiti". (ITALPRESS). mra/gm/red 29-Ago-21 21:07