Motomondiale: Gardner vince in Moto2 a Silverstone, 2° Bezzecchi

Sul podio anche lo spagnolo Jorge Navarro SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Remy Gardner conquista il GP di Gran Bretagna di Moto2. Il pilota australiano della Kalex ha la meglio nel duello con il poleman Marco Bezzecchi (Kalex) e passa sul traguardo per primo. Sul podio anche lo spagnolo Jorge Navarro (Boscoscuro), mentre completano la top-5 le Kalex di Sam Lowes e Fabio Di Giannantonio. Costretto al ritiro Raul Fernandez (Kalex), vittima di una caduta a pochi giri dalla fine. Notizia molto importante in ottica campionato, con Gardner che resta saldamente in vetta incrementando il proprio vantaggio. (ITALPRESS). spf/glb/red 29-Ago-21 16:29