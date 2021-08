Motomondiale: Gp Gran Bretagna, Fenati vince in Moto3 e podio italiano

Secondo posto per Antonelli, terzo chiude Foggia SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) – Romano Fenati vince il GP di Gran Bretagna di Moto3. A Silverstone, il pilota italiano della Husqvarna completa un weekend perfetto e sale sul gradino più alto del podio, ottenendo punti importanti in ottica campionato. Giornata molto positiva per l'Italia, che monopolizza il podio grazie a Niccolò Antonelli, secondo con la Ktm, e Dennis Foggia, terzo con la Honda. Solo 11esimo il leader del Mondiale Pedro Acosta (Ktm), il quale allunga comunque su Sergio Garcia (Gasgas), 16° e fuori dai punti. Costretto al ritiro uno sfortunatissimo Andrea Migno (Honda), che dopo la delusione degli ultimi GP aveva la grossa chance di tornare sul podio ma non ha potuto concludere la gara. (ITALPRESS). spf/glb/red 29-Ago-21 13:08