Motomondiale: Jarvis “Morbidelli in Yamaha ufficiale, Dovi con Rossi”

La doppia novità potrebbe essere effettiva già da Misano SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Franco Morbidelli prenderà il posto di Maverick Vinales nel team ufficiale Yamaha mentre sulla M1 del team Petronas salirà Andrea Dovizioso, che sarà il nuovo compagno di squadra di Valentino Rossi. Il tutto con molta probabilità già dal weekend di Misano. A ufficializzare le indiscrezioni dei giorni scorsi è Lin Jarvis, team director Yamaha. "Fino ad oggi non abbiamo ancora firmato i contratti ma c'è già l'accordo con la VR46 e Frankie – le sue parole – Dalla situazione successa con Vinales si è venuta a creare questa opportunità, Morbidelli sarà l'anno prossimo un pilota ufficiale del team Yamaha, il che era già previsto, però potrebbe venire prima viste le cose: mi aspetto che al suo rientro, probabilmente a Misano, sarà un pilota ufficiale Yamaha". Il Gran Premio di San Marino del 19 settembre, dunque, dovrebbe segnare il debutto al fianco di Quartararo del 27enne pilota romano, che sta recuperando dall'infortunio al ginocchio, con 'Morbido' che a sua volta sarà sostituito da Dovizioso. "Abbiamo raggiunto un accordo con Dovi e il suo manager Simone Battistella – ha aggiunto Jarvis – Dobbiamo gestire ora i contratti ma Andrea sarà pilota della squadra satellite per il 2022 ma anche con lui possiamo iniziare prima: quando Morbidelli viene da noi, lui va alla Petronas". Con un compagno d'eccezione, almeno fino al termine della stagione, come Valentino Rossi. (ITALPRESS). glb/red 29-Ago-21 13:30