Motomondiale: Storico podio Aprilia, Aleix Espargarò “E’ un sogno”

"Ho sempre creduto in questo progetto", commenta lo spagnolo terzo a Silverstone SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – "Sono felicissimo, è come un sogno. La strada che ci ha portato fino a qui è stata lunga, ma ho sempre creduto in questo progetto e ho lavorato tantissimo. Il momento è buono, però dobbiamo continuare a lavorare. Ringrazio tutta la squadra. Oggi non è stata una gara facile, ho commesso qualche errore e potevo fare di più, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Dedico il podio a mia moglie e a tutti quelli che mi hanno sostenuto". Questo il commento a caldo di Aleix Espargaro, che ha regalato all'Aprilia il primo storico podio dell'era MotoGP grazie al terzo posto di Silverstone. "Oggi avevo molta velocità. Da molti anni sento il peso del podio di Aprilia, perciò non volevo sbagliare. Tuttavia voglio di più, il futuro è brillante e sono sicuro che faremo belle gare. Visto come sto guidando mi sento tra i primi tre piloti. Sto attraversando un ottimo momento di forma" ha aggiunto. (ITALPRESS). spf/glb/red 29-Ago-21 15:30