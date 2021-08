Paralimpiadi: È argento per le azzurre del fioretto

Vio, Mogos e Trigilia sconfitte in finale dalla Cina TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Le azzurre del fioretto conquistano la medaglia d'argento nella prova a squadre alle Paralimpiadi di Tokyo. Bebe Vio, ieri oro nell'individuale, Andreea Mogos e Loredana Trigilia sono state sconfitte in finale dalla Cina per 45-41. L'Italia, che migliora comunque il bronzo conquistato a Rio, aveva debuttando superando nettamente gli Usa 45-5, poi la vittoria sull'Ucraina per 45-24, quello su Hong Kong per 45-32 e, in semifinale, il successo sull'Ungheria per 45-27. (ITALPRESS). glb/red 29-Ago-21 16:00