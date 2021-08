Aggredito dai no Green Pass: giornalista preso a pugni – Video

Noto giornalista viene preso a pugni dai no Green Pass – Video

Giovannetti, noto giornalista de “La Repubblica”, ha subito un’aggressione durante la manifestazione dei No Green Pass Scuola, che si è svolta questa mattina davanti il Ministero della Pubblica Istruzione. Minacciato di morte (“ti taglio la gola se non te ne vai”) e aggredito con un pugno è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Nelle immagini l’attacco a Francesco Giovannetti, videogiornalista di Repubblica e del gruppo Gedi.

Video dell’aggressione