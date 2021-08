Calcio: ‘Marca’, Mbappè resterà al Paris Saint Germain

Niente Real, il francese nel super tridente con Messi e Neymar MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Kylian Mbappé resterà al Paris Saint Germain. Ad assicurarlo, salvo clamorosi colpi di scena nelle ultime ore di calciomercato, è il quotidiano sportivo spagnolo 'Marca'. Per il 22enne attaccante francese, il Real Madrid ha offerto 170 milioni di euro più di 10 di bonus, una cifra considerata inferiore al valore del giocatore dai dirigenti transalpini. Mbappè, destinato così a restare in Ligue 1, sempre secondo 'Marca' è sereno e felice, qualunque cosa accada, e disposto ad aspettare un altro anno per andare in scadenza di contratto per disporre così del suo cartellino. Un'ipotesi che il Psg vorrebbe evitare a tutti i costi: per questo, nei prossimi giorni, sarà proposto a Mbappè un sontuoso rinnovo. Sempre che i Blancos di Ancelotti non tornino alla carica con una 'proposta indecente' che divida il tridente più forte del mondo (Messi, Neymar e, appunto, Mbappé). (ITALPRESS). mc/red 30-Ago-21 11:50