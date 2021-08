Calcio: Pjanic si allontana dalla Juve, c’è il Siviglia

L'ingaggio del bosniaco frena la trattativa con i bianconeri BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Niente ritorno alla Juve per Miralem Pjanic. Secondo la stampa catalana, la pista bianconera si sarebbe raffreddata dopo gli ultimi contatti con l'agente del centrocampista, Fali Ramadani: il bosniaco non sembra intenzionato a rinunciare al suo attuale ingaggio e, nonostante il Barcellona sia disponibile a pagarne la metà, ballerebbe una differenza di un milione e mezzo di euro che avrebbe portato a una brusca frenata della trattativa. A questo punto il futuro di Pjanic potrebbe essere al Siviglia, sempre in prestito: il giocatore è gradito al tecnico Julen Lopetegui ma prima gli andalusi dovranno trovare una soluzione per Nemanja Gudelj. (ITALPRESS). glb/red 30-Ago-21 18:57