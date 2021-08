Calcio: Tas accoglie ricorso, Bajrami può giocare con Albania

Il centrocampista dell'Empoli potrà dunque essere convocato dal ct Reja LOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il Tribunale arbitrale sportivo di Losanna ha accolto il ricorso depositato dalla Federcalcio albanese e da Nedim Bajrami, fantasista dell'Empoli, che potrà dunque essere convocato da Reja. L'accoglimento del ricorso annulla la decisione emessa dal Giudice Unico della Fifa del 27 maggio 2021 che bocciava l'istanza per cambiare nazionale: il Tas ha preso atto del fatto che Nedim Bajrami non abbia mai giocato con la nazionale maggiore svizzera e che era già in possesso la nazionalità albanese. (ITALPRESS). mra/glb/red 30-Ago-21 17:25