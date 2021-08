Calcio: Ufficiale, Bakayoko torna al Milan

Il 27enne francese aveva già vestito la maglia dei rossoneri nel 2018-19 LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Chelsea e Milan hanno ufficializzato il ritorno in rossonero di Tiemoue Bakayoko al Milan: prestito biennale "con opzione per l'acquisizione definitiva che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni" la formula per il 27enne centrocampista francese che aveva già vestito la maglia dei rossoneri nella stagione 2018-19 e che lo scorso anno aveva giocato, sempre in prestito, al Napoli. (ITALPRESS). mra/glb/red 30-Ago-21 17:45