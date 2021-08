Calcio: Vlahovic “Restare alla Fiorentina una mia decisione”

"Non sono deluso di essere rimasto in viola" BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – "Non sto pensando al mercato, capisco l'interesse ma non sono deluso di essere rimasto alla Fiorentina, è una mia decisione". Dusan Vlahovic, dal ritiro della nazionale serba, esclude colpi di scena da qui alla chiusura del mercato prevista per domani. "Spero di poter ripetere i numeri della scorsa stagione – ha proseguito l'attaccante viola – Penso solo a giocare, allenarmi e ascoltare i consigli di calciatori e allenatori che hanno più esperienza di me. Speriamo di disputare una stagione migliore di quella passata". (ITALPRESS). glb/red 30-Ago-21 20:19