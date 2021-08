Ciclismo: Gp de Plouay Trophee Ceratizit. Acuto della Longo Borghini

L'azzurra, reduce dal bronzo di Tokyo2020, si è imposta in solitaria ROMA (ITALPRESS) – Elisa Longo Borghini ha vinto oggi la ventesima edizione del Gp de Plouay Trophee Ceratizit, disputato oggi lungo le strade della Bretagna. La azzurra della Trek Segafredo, reduce dal bronzo di Tokyo2020 nella prova in linea, si è imposta in solitaria e ha preceduto nell'ordine la francese Gladys Verhulst (Arkea Pro Cycling Team) e la statunitense Kristen Faulkner (Tibco-Silicon Valley Bank). (ITALPRESS). pdm/red 30-Ago-21 18:07