Ciclismo: Trek Segafredo. Triennale per l’azzurra Elisa Balsamo

Soddisfatta la piemontese "Correrò con atlete che hanno vinto molto" ROMA (ITALPRESS) – "Fin dall'inizio della sua carriera, Elisa Balsamo ha dimostrato grande talento sia nelle corse su strada che in pista. Ora la 23enne azzurra è pronta per il salto nel WorldTour e per i prossimi tre anni correrà per la Trek Segafredo". Questa la nota emessa oggi dalla stessa squadra femminile statunitense. "Firmare per la Trek Segafredo significa soddisfare la mia voglia di crescere al fianco di campionesse affermate. Correrò con atlete che hanno già vinto molto, che hanno una grande esperienza e un grande carisma. Per una giovane e ambiziosa, come me, questo è un fattore chiave per fare il salto di qualità", ha affermato la piemontese Balsamo. (ITALPRESS). pdm/com 30-Ago-21 13:33