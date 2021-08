Peugeot, su 308 e 308 Sw tecnologia illuminazione Matrix Led

ROMA (ITALPRESS) – Nuove Peugeot 308 e 308 SW su tutte le versioni, sin dal primo livello di allestimento, beneficiano dei vantaggi della tecnologia Led. Sugli allestimenti GT e GT Pack, inoltre, adottano proiettori adattativi full Led con tecnologia a matrice chiamata Peugeot Matrix Led Technology. Sono composti da tre elementi: la funzione luci diurne e' assicurata dalla firma luminosa a Led a forma di artiglio. Le luci anabbaglianti sono composte da quattro Led abbinati per formare un fascio di luce estremamente potente e in grado di illuminare nell'oscurita'. La funzione abbagliante e' fornita dal modulo a matrice composto da venti Led che aggiungono il loro fascio a quello delle luci anabbaglianti. Qui entra in gioco la funzione adattativa del sistema, poiche' questi venti moduli si accendono e si spengono e cambiano la loro emissione luminosa individualmente e continuamente, a seconda delle condizioni esterne. La telecamera posizionata nella parte superiore del parabrezza analizza l'ambiente per adattare l'illuminazione e l'intensita' dei vari Led della matrice. In questo modo, il fascio di luce si adatta automaticamente per un'illuminazione ottimale, permettendo di mantenere gli abbaglianti attivi in ogni momento senza mai abbagliare gli altri veicoli e le persone. Quando di notte ci si avvicina a un veicolo che sopraggiunge in direzione opposta oppure si segue un veicolo che ci precede, nuove Peugeot 308 e 308 SW analizzano la posizione di questi veicoli ed i proiettori a Led illuminano tutto attorno, senza accecare gli altri utenti della strada. I segmenti di luce abbagliante vengono infatti spenti intorno all'auto rilevata per creare un tunnel d'ombra, in modo che il conducente di quest'altro veicolo non venga abbagliato, mentre l'ambiente circostante rimane ben illuminato. Oltre a garantire un'illuminazione ottimale senza mai abbagliare gli altri automobilisti, la Peugeot Matrix Led Technology, a seconda delle condizioni esterne, e' in grado di passare automaticamente attraverso differenti modalita' di illuminazione. Modalita' urbana: quando il veicolo viaggia tra 0 e 50 km/h, sono accesi gli anabbaglianti. Modalita' abbaglianti: a velocita' comprese tra 50 e 110 km/h, i proiettori anteriori passano agli abbaglianti. Questo significa che illuminano al 100% del loro potenziale, ma senza abbagliare gli altri utenti della strada, illuminando attorno ad essi. Modalita' autostrada: quando la velocita' supera i 110 km/h per almeno 5 secondi, i proiettori Peugeot Matrix Led Technology cambiano l'angolo del fascio luminoso delle luci abbaglianti (+0,4%) per illuminare piu' lontano – ovviamente senza abbagliare gli altri automobilisti. Non appena il veicolo viaggia per piu' di 5 secondi a una velocita' inferiore a 90 km/h, il fascio di luce ritorna al suo angolo originale di apertura del fascio luminoso. (ITALPRESS). ads/com 30-Ago-21 13:14