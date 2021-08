Sci alpino: Mondiali. Sestriere e Piemonte si candidano per il 2029

L'obiettivo è ripetere i fasti dell'edizione iridata del 1997 TORINO (ITALPRESS) – Esperienza, sostenibilità e logistica unica i punti di forza. È così che Sestriere, il comune più alto d'Italia, e Regione Piemonte hanno formalizzato la candidatura alla Fisi per ospitare i Mondiali di sci alpino del 2029. L'obiettivo del Comune piemontese, della Regione e dello Sporting Club Sestrieres, condiviso con l'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, resta sempre lo stesso, ovvero quello di riportare ai 2035 metri d'altitudine del Colle Sestriere i Mondiali di sci alpino dopo la magica edizione ospitata nel 1997. La candidatura di Sestriere e della Regione Piemonte è forte di punti chiave in grado di fare la differenza. Primo fra tutti, la mobilità sostenibile sia in termini collegamento di Sestriere con il resto del mondo sia per quanto riguarda gli spostamenti "a piedi" per raggiungere impianti di risalita e piste da sci oltre alle varie strutture nevralgiche dell'evento. Questo vale sia per atleti e delegazioni che per il pubblico che vorrà assistere alle gare. Nel dossier per la Fisi infatti si evidenzia come raggiungere i 2035 metri d'altitudine di Sestriere, il comune più alto d'Italia, sia davvero pratico, veloce ed anche a impatto zero in termini di emissioni. Questo è possibile grazie alla priorità data al trasporto ferroviario garantita dalla stazione di Oulx dove già fanno scalo sia i Frecciarossa che i TGV francesi, oltre ai treni regionali di collegamento da e per Torino. Da qui un sistema di shuttle full electric consentirà di arrivare, in 20 minuti, a Sestriere. Il tutto in aggiunta al consolidato collegamento autostradale con l'uscita, sempre a Oulx, situata ad una ventina di km da Sestriere, in rete con gli scali aeroportuali di Torino Caselle, Milano Malpensa, Cuneo Levaldigi. (ITALPRESS). ach/mc/red 30-Ago-21 15:03