Tennis, Us Open: Giorgi eliminata dalla Halep

L'azzurra cede in due set: 6-4 7-6 il punteggio NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Niente da fare per Camila Giorgi agli Us Open, quarto e ultimo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York (57.500.000 di montepremi, nuovo record). La marchigiana, numero 36 del ranking mondiale, è stata sconfitta al primo turno dalla rumena Simona Halep, numero 13 Wta e 12esima testa di serie del torneo: 6-4 7-6(3) il punteggio in un'ora e 33 minuti di gioco. "Sono abbastanza contenta – ha spiegato Halep a fine partita – Giorgi sta giocando molto bene, è in fiducia e io sono felice di aver superato il turno. Il servizio? Ho leggermente cambiato il movimento, so di dover ricavare dei punti dalla battuta". (ITALPRESS). pal/red 30-Ago-21 18:50