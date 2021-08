Volley: Europei donne. Italia batte 3-1 Belgio e vola ai quarti

Mazzanti "Bene il cambiopalla, possiamo migliorare sul contrattacco" BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – L'Italia femminile di pallovolo, alla Stark Arena di Belgrado, ha battuto il Belgio, per 3-1, conquistando il pass per i quarti di finale dei Campionati Europei. Le azzurre attendono ora le vincenti del match fra Russia e Bielorussia. La squadra di Davide Mazzanti, nella sfida odierna, si è imposta con i parziali di 25-14 23-25 25-17 25-12. Il Belgio era privo dell'opposta Lise Van Hecke (Pro Victoria Monza) e della schiacciatrice Britt Herbots (dell'Agil Novara), ko per uno strappo agli addominali. Nell'Italia in scena la centrale Alessia Mazzaro, convocata per sostituire l'infortunata Sarah Fahr. "Abbiamo perso un po' il filo del gioco nel secondo set e lì ci siamo complicati un po' la vita. Nel terzo parziale, poi, è tornato il gioco bello e abbiamo ritrovato la nostra pallavolo". Così, ai microfoni di RaiSport, al termine del match odierno il ct dell'Italia, Davide Mazzanti. "Grande partita di Miriam Sylla, sia in ricezione che in attacco. E' riuscita a fare quello che no aveva fatto nelle prime uscite di questo Europeo. Monica De Gennaro è stata molto importante e molto coraggiosa oggi. Il cambiopalla sta andando bene. Possiamo migliorare sul contrattacco: queste sono le cose che ci appartengono e che dovremmo mettere in campo nei quarti di finale", ha aggiunto il ct azzurro. (ITALPRESS). pdm/red 30-Ago-21 19:08