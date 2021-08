Calcio: Inter. Skriniar “Ottimo inizio, Eriksen vuole tornare”

Il centrale slovacco "Lukaku mancherà, ma abbiamo Dzeko e Correa" MILANO (ITALPRESS) – "Siamo felici del nostro avvio di campionato. Abbiamo vinto entrambe le partite e già durante la preparazione, che è andata molto bene, ci siamo immaginati l'inizio della stagione esattamente così". A dirlo è Milan Skriniar, difensore dell'Inter, intervistato dal portale slovacco Sport Aktuality, parlando degli obiettivi del club nerazzurro: "Abbiamo iniziato bene, ma sappiamo che sarà difficile riconfermarci. Abbiamo una buona squadra e possiamo giocarcela". Sulla questione legata alle difficoltà economiche dell'Inter: "I rappresentanti del club ci hanno detto che sicuramente non vogliono vendere altri giocatori – ha sottolineato Skriniar -. I ragazzi che se ne sono andati, Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, hanno ricevuto buone offerte e hanno deciso di andar via. A sostituirli sono arrivati calciatori di qualità. Sapevamo che Romelu molto probabilmente sarebbe andato via. In compenso è arrivato un altro bomber, Dzeko, e in più abbiamo preso Correa. Mancherà sicuramente Lukaku, ma ripeto, la qualità è arrivata". I nerazzurri hanno anche cambiato tecnico: "Inzaghi è un allenatore di qualità e anche umanamente mi piace molto – ha proseguito il centrale dell'Inter -. Funziona tutto". Skriniar, in ritiro con la nazionale slovacca, sarà uno dei protagonisti della sfida contro la Slovenia, valida per le qualificazioni mondiali: "Sarà una partita equilibrata. Loro hanno giocatori di qualità, dobbiamo prepararci bene. Sulla trequarti hanno Ilicic, che conosco dall'Italia, ma si affidano anche al gioco di squadra". Infine, sul centrocampista danese dell'Inter, Christian Eriksen, che ha lottato per la vita durante gli ultimi Europei, Skriniar ha spiegato. "È venuto negli spogliatoi e ci ha raccontato come ha percepito tutto. È sano e vuole tornare, ma siccome ci sono ancora dei dubbi capiamo che vuole prendersi una pausa. L'importante però è che stia bene". (ITALPRESS). mra/ari/red 31-Ago-21 16:59