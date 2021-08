Il difensore dello Spezia unico sanzionato per la seconda di campionato ROMA (ITALPRESS) – In merito alla seconda giornata di Serie A, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato per una giornata il 23enne difensore francese dello Spezia Kelvin Amian Adou. Nessun provvedimento per Verona e Milan nonostante l'utilizzo dei rispettivi tifosi di materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala). (ITALPRESS). mc/red 31-Ago-21 13:47