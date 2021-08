Calciomercato: Liverpool. Henderson rinnova “Onorato e orgoglioso”

"Ho la stessa fame di quando sono arrivato per la prima volta 10 anni fa" LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jordan Henderson prolunga il suo contratto con il Liverpool. Il centrocampista inglese ha firmato un accordo a lungo termine. "Sono ovviamente molto onorato e orgoglioso di continuare il mio percorso qui. Da quando sono arrivato qui sono cresciuto molto. Voglio stare qui il più a lungo possibile, l'ho sempre detto. Spero che i tifosi e il club la pensino allo stesso modo". Henderson con la maglia dei Reds ha collezionato 394 presenze e 30 gol. "Ho la stessa fame di quando sono arrivato per la prima volta 10 anni fa – ha detto Henderson -. Voglio dimostrare alla gente che merito di essere in questa squadra e voglio dare tutto per raggiungere l'obiettivo scudetto". (ITALPRESS). mra/pal/red 31-Ago-21 13:45