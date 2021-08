Calciomercato: ufficiale il ritorno di Kean alla Juventus

Operazione in prestito con obbligo di riscatto per 35 milioni di euro TORINO (ITALPRESS) – "Ritorno a casa. Mai come nel caso di Moise Kean questa è una frase perfetta: con l'ufficialità del suo arrivo in bianconero dall'Everton, Moise torna infatti nel Club in cui non solo ha mosso i suoi primi passi nel calcio dei professionisti, ma dove è cresciuto, come ragazzo e giocatore, all'interno del nostro settore Giovanile". Così la Juventus annuncia il ritorno a Torino di Moise Kean grzie all'accordo raggiunto "con la società Everton Football Club per l'acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo di 7 milioni, di cui 3 per la stagione sportiva 2021/2022 e 4 milioni per la stagione sportiva 2022/2023. L'accordo – prosegue il club bianconero in una nota – prevede l'obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023. Il corrispettivo pattuito per l'acquisizione definitiva è pari a 28 milioni di euro, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti premi cumulabili fino a tre milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi". "Nato a Vercelli il 28 febbraio del 2000, Kean, come si diceva, vive per lungo tempo il percorso delle giovanili bianconere, dal 2010 al 2017 – scrive la Juve sul proprio sito – Nella stagione 2016/17 esordisce anche con "i grandi": per la precisione il 19 novembre 2016, in Juventus-Pescara, quando diventa il primo giocatore nato negli anni 2000 a scendere in campo in Serie A. Pochi mesi dopo, a Bologna, il primo gol: quando lo segna, il 27 maggio 2017, ha solo 17 anni e 88 giorni, ed è il secondo più giovane marcatore della Juve in campionato, dopo Renato Buso (16 anni e 304 giorni) nel 1986. Non solo: quel gol è il primo di un classe 2000 nei top 5 campionati europei. Nella stagione 2017/18 va a Verona, dove segna 4 reti in campionato e dopo un altro anno a Torino saluta la Juve alla fine della stagione 2018/19, in cui gioca 13 partite e segna sei gol in campionato e uno in Coppa Italia. Se ne va con quattro trofei vinti, due Scudetti, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia e la sensazione che sia soltanto l'inizio" "Dopo un'annata all'Everton, nell'ultima stagione milita nel Paris Saint-Germain e continua a mettere in mostra le sue doti: sono ben 17 le sue reti, fra Ligue1 (13), Coupe de France e Champions League (3 in questa competizione). Per spiegare meglio, è il secondo giocatore più giovane a raggiungere la doppia cifra di gol nei top-5 cinque campionati europei, dietro solo a Erling Haaland. In Francia, inoltre, alza anche una Supercoppa e una Coppa nazionale. E oggi – conclude la Juventus – torna a casa sua: siamo pronti a dargli il bentornato con grande, grandissimo piacere" (ITALPRESS). pal/red 31-Ago-21 09:37