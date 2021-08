Il terzino del Milan sostituisce l'infortunato Lazzari FIRENZE (ITALPRESS) – L'attaccante Andrea Belotti ha lasciato il ritiro azzurro di Coverciano per l'infortunio subito nell'ultima gara disputata col suo club di appartenenza, il Torino. E' invece in arrivo al centro tecnico federale alle porte di Firenze il difensore Davide Calabria, chiamato dal ct azzurro Roberto Mancini in sostituzione dell'esterno difensivo Manuel Lazzari, infortunato. (ITALPRESS). lc/pal/red 31-Ago-21 14:14