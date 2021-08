Paralimpiadi: atletica. Legnante medaglia d’argento nel disco

Per l'azzurra nuovo record europeo con 40,25 metri TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Assunta Legnante è medaglia d'argento nel lancio del disco femminile F11 ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Nella finale all'Olympic Stadium, Legnante ha lanciato a 40,25 metri, stabilendo il nuovo record europeo. Si tratta della terza medaglia alle Paralimpiadi per la campana, la prima in questa disciplina, a cui si aggiungono i due ori nel peso di Londra e Rio che proverà a bissare venerdì 3 settembre. (ITALPRESS). dol/pal/red 31-Ago-21 08:49