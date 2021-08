Paralimpiadi: Pancalli “Dal ciclismo 4 medaglie nel segno di Zanardi”

Il presidente del Cip "Alex non è a Tokyo ma è fonte d'ispirazione" TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "Se il destino non avesse riservato ad Alex Zanardi l'ennesima dura prova oggi sarebbe stato il giorno della sua gara. Lo sanno bene i suoi compagni di squadra che, alla prima occasione, hanno dato vita a una prova di forza impressionante. Le quattro medaglie d'argento conquistate da Francesca Porcellato, Fabrizio Cornegliani, Luca Mazzone e Giorgio Farroni dimostrano la forza di un gruppo che ha sempre regalato gioie e soddisfazioni al nostro Paese. Un gruppo caratterizzato da qualità tecniche elevatissime e da valori profondi. Alex oggi non ha partecipato alla competizione. Ma è presente a Tokyo, come fonte d'ispirazione, nella testa di questi straordinari atleti che stanno gareggiando con cuore e determinazione. Ci auguriamo che sia solo l'inizio di una Paralimpiade straordinaria anche in questa disciplina". E' il commento di Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico. (ITALPRESS). pal/red 31-Ago-21 10:42