Tennis: Us Open. Paolini avanti, vincono Sabalenka e Osaka

L'azzurra batte 6-3 6-4 Shvedova e al 2° turno troverà Azarenka NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Buona la prima per Jasmine Paolini agli Us Open, quarto e ultimo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York (57.500.000 di montepremi, nuovo record). La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 99 del ranking, ha battuto 6-3 6-4 in appena 66 minuti la kazaka Yaroslava Shvedova, numero 452 WTA, in gara con il ranking protetto. Al 2° turno la Paolini affronterà la bielorussa Victoria Azarenka. Tra le favorite nessun problema per Naomi Osaka ed Elina Svitolina: la giapponese, terza testa di serie, ha sconfitto 6-4 6-1 la ceca Bouzkova mentre l'ucraina, quinta favorita del seeding, ha superato 6-2 6-3 la qualificata canadese Marino. Ha perso un set, invece, la bielorussa Aryna Sabalenka, testa di serie numero 2 del torneo: 6-4 6-7(4) 6-0 il punteggio finale contro la Stojanovic. ALTRI RISULTATI 1° TURNO: Mertens (Bel, 15) b. Peterson (Swe) 3-6 7-6(5) 7-6(5) Azarenka (Blr, 18) b. Martincova (Cze) 6-4 6-0 Jabeur (Tun, 20) b. Cornet (Fra) 7-5 7-5 Gauff (Usa, 21) b. Linette (Pol) 5-7 6-3 6-4 Kasatkina (Rus, 25) b. Pironkova (Bul) 6-2 6-1 Vondrousova (Cze) b. Ruse (Rou, q) 7-5 6-0 Danilovic (Srb, q) b. Parks (Usa, wc) 6-3 7-5 Rakhimova (Rus, ll) b. Mladenovic (Fra) 2-6 6-2 6-3 Masarova (Esp) b. Bogdan (Rou) 6-7(9) 7-6(2) 7-6(9) Zidansek (Slo) b. Pera (Usa) 6-4 7-6(4) McHale (Usa) b. Navarro (Usa, q) 6-1 7-6(5) Grammatikopoulou (Gre, q) b. Blinkova (Rus) 6-3 6-2 (ITALPRESS). pal/red 31-Ago-21 09:18