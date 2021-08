Tennis: Us Open. Tsitsipas rimonta Murray, Medvedev domina Gasquet

Oggi debuttano i 10 italiani presenti in tabellone: Berrettini affronta Chardy NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Debutto molto sofferto per Stefanos Tsitsipas agli Us Open, quarto e ultimo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York (57.500.000 di montepremi, nuovo record). Il greco, terzo favorito del torneo, ha dovuto rimontare per due volte un set di svantaggio all'ex numero uno Andy Murray, annullando anche due set point nel tie-break del secondo parziale e finendo per vincere 2-6 7-6(6) 3-6 6-3 6-4. Nessun problema invece per Daniil Medvedev: il russo, testa di serie numero 2, ha battuto in tre set, 6-4 6-3 6-1, il francese Richard Gasquet. Oggi debuttano i dieci italiani presenti nel tabellone principale, guidati dal top 10 Matteo Berrettini, sesto favorito a New York, che sfiderà il francese Chardy. ALTRI RISULTATI 1° TURNO: Bautista Agut (Esp, 18) b. Kyrgios (Aus) 6-3 6-4 6-0 Alcaraz (Esp) b. Norrie (Gbr, 26) 6-4 6-4 6-3 Trungelliti (Arg, q) b. Davidovich Fokina (Esp, 29) 5-7 6-3 7-5 6-7(3) 6-4 Pella (Arg) b. Krajinovic (Ser, 32) 6-7(2) 6-3 6-2 6-2 Andujar (Esp) b. Kukushkin (Kaz, ll) 3-6 4-6 6-4 6-4 6-2 Mannarino (Fra) b. Herbert (Fra) 3-6 4-6 6-4 6-3 6-3 van de Zandschulp (Ned, q) b. Taberner (Esp) 2-6 3-6 6-4 7-5 6-3 Popyrin (Aus) b. Albot (Mda) 6-3 6-7(3) 6-3 6-3 Molcan (Svk, q) b. Ilkel (Tur, q) 4-6 6-3 6-1 6-1 Rinderknech (Fra) b. Kecmanovic (Srb) 6-7(10) 3-6 7-5 6-3 6-4 Koepfer (Ger) b. Halys (Fra, q) 6-4 3-6 4-6 6-3 6-4 Ruusuvuori (Fin) b. Majchrzak (Pol, q) 6-4 6-2 3-6 6-1 Tiafoe (Usa) b. Eubanks (Usa, q) 7-6(8) 5-7 6-3 6-4 (ITALPRESS). pal/red 31-Ago-21 09:19