Calcio: Atletico Madrid. Griezmann “Fiero di aver dato tutto al Barça”

L'attaccante francese torna alla corte del Cholo Simeone dopo due anni in azulgrana MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Due anni non facili, con la pandemia che non gli ha permesso di godersi a lungo l'atmosfera del Camp Nou pieno e alla fine un addio proprio agli ultimi istanti di un mercato anche qui condizionato dal Covid. Antoine Griezmann torna all'Atletico Madrid, ma non dimentica il Barcellona e sui social saluta il popolo blaugrana. "Cari tifosi vado via ringraziandovi per il vostro affetto – ha scritto l'attaccante francese -. Ho dato tutto per questa maglia e per questo grande club e vado via sì triste per non essermi goduto la vostra presenza sugli spalti, ma orgoglioso di essere stato uno dei vostri". Arrivato nel 2019 per 120 milioni, Griezmann ha giocato 102 gare in azulgrana segnando 35 gol e collezionando 17 assist. Ora torna all'Atletico, fortemente voluto da Simeone, in un club nel quale ha dato il meglio di sè. (ITALPRESS). ari/red 01-Set-21 12:46