Calcio: Barcellona, pronta proposta di rinnovo per Koeman

Il tecnico olandese è in scadenza a fine stagione BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – All'elezione di Laporta sembrava avere i giorni contati e invece Ronald Koeman potrebbe essere l'allenatore del Barcellona anche oltre la scadenza del giugno prossimo. In archivio il calciomercato – anche se si spera in una soluzione per Pjanic fra Turchia, Russia ed Emirati dove le operazioni vanno ancora avanti -, il club blaugrana starebbe pensando al futuro col tecnico olandese, tanto che avrebbe già avviato i contatti col suo agente, Rob Jansen, per parlare di rinnovo. Una proposta che rafforzerebbe la posizione del tecnico ma con alcune condizioni, ovvero la conquista di trofei (Liga e Champions in primis) e uno stile di gioco fedele alla tradizione del club, continuando a puntare sui giovani (vedi Riqui Puig) e provando anche a recuperare alcuni giocatori fuori progetto (Umtiti un esempio). (ITALPRESS). glb/red 01-Set-21 16:30