Calcio: ecco lista Champions Juventus, fuori Pellegrini e Kaio Jorge

Nell'elenco di Allegri ci sono invece Ramsey e McKennie TORINO (ITALPRESS) – Dopo l'ufficialità del sorteggio, con la chiusura del calciomercato arriva anche l'ufficialità della lista della Juventus per quanto riguarda la Champions League 2021/22. Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco dei 23 bianconeri che prenderanno parte alla spedizione della Juve nel gruppo H con Chelsea, Zenit e Malmoe, che inizierà martedì 14 settembre in casa degli svedesi. Nella lista non ci sono Luca Pellegrini e Kaio Jorge. Ecco l'elenco: Bentancur, Bernardeschi, Bonucci, Chiellini, Chiesa, Cuadrado, Danilo, De Ligt, De Sciglio, Dybala, Kean, Kulusevski, Alex Sandro, Locatelli, McKennie, Morata, Perin, Pinsoglio, Rabiot, Arthur, Ramsey, Rugani, Szczesny. (ITALPRESS). pal/red 01-Set-21 19:17