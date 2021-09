Calcio: Milan. Donadoni sicuro “Può puntare allo scudetto”

L'ex campione rossonero: "Pioli bravissimo, con un club organizzato" ROMA (ITALPRESS) – "Se questo Milan può puntare ad arricchire il palmares del club? In Italia certamente sì, può puntare allo scudetto". A dirlo, sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', è un grande ex rossonero come Roberto Donadoni. "Vedo un gruppo di squadre molto forti che si equivalgono – ha spiegato l'ex ct azzurro – Non vedo chi tra Milan, Juve, Inter, Lazio, Napoli e Roma possa staccare le altre. E se qualcuna può essere tecnicamente più competitiva, il Milan annulla il vantaggio grazie a una continuità di gestione: se le altre avranno bisogno di un periodo di adattamento, Pioli no. Stefano è bravissimo e ha un club organizzato che lo sostiene". Discorso ovviamente diverso in chiave Champions: "Il girone è oggettivamente difficile ma le squadre e i giocatori crescono attraverso sfide così. Passare un girone simile non può essere il traguardo minimo, è qualcosa di più. E se lo superi – ha concluso Donadoni – significa che potrai dire la tua lungo tutto il percorso". (ITALPRESS). mc/red 01-Set-21 12:14