Calcio: Montella nuovo tecnico Adana Demirspor, allenerà Balotelli

A quasi due anni dall'esonero alla Fiorentina, l'Aeroplanino vola in Turchia ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Vincenzo Montella riparte dalla Turchia e…da Mario Balotelli. A quasi due anni dall'esonero alla Fiorentina, il 47enne tecnico campana ha firmato un biennale con l'Adana Demirspor, la squadra che in estate ha ingaggiato SuperMario e che in rosa ha altre due vecchie conoscenze del calcio italiano come Gokhan Inler e Lucas Castro. Montella, che in carriera ha allenato anche Roma, Catania, Fiorentina a due riprese, Sampdoria, Milan e Siviglia, trova l'Adana al 15esimo posto, con due punti dopo le prime tre giornate. Nei giorni scorsi hanno fatto il giro del web le immagini di un Balotelli furioso in panchina dopo la sostituzione, reazione che, a detta dei media turchi, avrebbe in parte spinto la società al cambio d'allenatore. (ITALPRESS). glb/red 01-Set-21 19:38