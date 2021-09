Calcio: Tebas “Club-Stato Psg pericolosi come Superlega”

Il presidente della Liga attacca la società francese: "Conti insostenibili" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "I club-Stato sono pericolosi per l'ecosistema calcio come la Superlega. Siamo stati critichi con la Superlega perchè distrugge il calcio europeo e lo siamo altrettanto col Psg". Javier Tebas, presidente della Liga, dal suo account Twitter punta il dito contro il club francese all'indomani della chiusura del calciomercato. Oltre a trattenere Mbappè, correndo il rischio di perderlo a zero nonostante un'offerta a nove cifre del Real Madrid, il Psg ha ingaggiato gli svincolati Messi, Sergio Ramos, Donnarumma e Wijnaldum e si è assicurato anche Hakimi e Nuno Mendes. Una politica che Tebas condanna: "Perdite da Covid +300 milioni; ricavi tv in Francia -40% e +500 milioni in ingaggi? È insostenibile". (ITALPRESS). glb/red 01-Set-21 13:32