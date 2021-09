Calcio: Tottenham. Kane “Coscienza pulita, voglio vincere con gli Spurs”

Saltato il trasferimento al Manchester City l'attaccante inglese pronto per le nuove sfide con il club londinese LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Ho la coscienza pulita e penso a inseguire l'obiettivo che ho ogni anno: vincere con il Tottenham". Dopo la finale di Euro2020 persa contro gli azzurri di Mancini a Wembley e un'estate tormentata, Harry Kane prova a fare chiarezza su quanto accaduto e a riconquistare quei tifosi degli Spurs che si sono sentiti traditi dalla voglia di Manchester City del loro capitano. "Ovviamente i tifosi hanno tutto il diritto di farsi un'opinione su ogni cosa che accade nel calcio – ha spiegato l'attaccante inglese a BBC Radio -, ma non sempre conoscono in maniera completa cosa c'è dietro e quel che accade realmente, io posso dire di avere la coscienza pulita e che continuo a lavorare e a fare quel che devo per il mio club, ma adesso sono qui con l'Inghilterra e mi concentro sulle partite che abbiamo. So che tutti vorrebbero sapere cosa è successo questa estate, ma quel che è accaduto rimarrà tra me e la società e come ho detto ora penso solo a lavorare e alla nazionale". (ITALPRESS). ari/red 01-Set-21 13:27