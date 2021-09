Calciomercato: Manchester City. Ederson rinnova sino al 2026

Il portiere brasiliano prosegue nel club dove è arrivato nel 2017 LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Ederson ha firmato un nuovo contratto quinquennale con il Manchester City. Il portiere brasiliano ha dunque deciso di prolungare la propria esperienza nei citizens, dove è arrivato nel giugno del 2017: resterà all'Etihad Stadium fino all'estate del 2026. È il quinto giocatore del team allenato da Pep Guardiola ad accettare il rinnovo in questo 2021, dopo Kevin De Bruyne, Fernandinho, John Stones e Ruben Dias. "Questa è stata una decisione facile per me. Non c'è nessun altro club nel quale vorrei essere. Far parte di una delle migliori squadre di calcio del mondo competere per diversi trofei anno dopo anno è ciò che ogni calciatore desidera: questa è la grande opportunità che ti viene data qui al City", ha detto l'estremo difensore brasiliano. (ITALPRESS). pdm/red 01-Set-21 15:02