Calciomercato: Roma. Olsen ceduto in prestito allo Sheffield

Il portiere svedese ha giocato anche con Cagliari e Everton ROMA (ITALPRESS) – La Roma ha sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del portiere svedese Robin Olsen allo Sheffield United. L'accordo, inoltre, prevede il diritto di opzione in favore dello Sheffield United per l'acquisizione a titolo definitivo. Olsen è arrivato in giallorosso nell'estate del 2018, con la Roma ha collezionato 35 presenze. Nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie di Cagliari e Everton. (ITALPRESS). mc/red 01-Set-21 11:25