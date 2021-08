Dove viaggiare a settembre 2021?

La percentuale di persone che decide di andare in vacanza a settembre cresce di anno in anno: sarà per il prolungamento della bella stagione, per i prezzi troppo alti di agosto o per il minore affollamento, fatto sta che settembre è diventato il mese ideale per le ferie. Ecco le destinazioni più richieste a settembre 2021 per una vacanza di successo:

Sicilia Occidentale, Italia

La Sicilia occidentale può essere considerata una meta ideale per chi desidera andare al caldo a settembre, costituita dalla città metropolitana di Palermo e dai liberi consorzi comunali di Trapani e Agrigento offre un’ampia varietà di tipologia di vacanza: dallo splendido mare alla visita ai luoghi storici e archeologici, come la Valle dei Templi ad Agrigento o i centri storici delle varie città. Numerose le sagre settembrine, fra tutte il Cous Cous Fest di San Vito lo Capo.

Lisbona, Portogallo

La capitale del Portogallo regala a settembre temperature molto gradevoli, il fiume Tago e l’Oceano Atlantico donano una gran luce e grandi cieli e a ciò si unisce una città estremamente affascinante dal punto di vista storico: basti citare l’acropoli antica contenente il Castelo de São Jorge, oppure il Monastero dos Jerónimos e la Torre di Belém. Inoltre Lisbona è una meta eccellente anche dal punto di vista gastronomico, con una cucina di pesce davvero notevole. Infine è la meta ideale per gli amanti del surf infatti il Portogallo è la Mecca dei surfisti!